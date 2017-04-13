Трех сирийцев задержали на границе во Львовской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76808 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111005 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169209 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124392 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121604 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106045 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Трех сирийцев задержали на границе во Львовской области

Трех сирийцев задержали на границе во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 10645 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Трех граждан Сирии, среди которых был и маленький ребенок, задержали ночью на Львовщине при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"На Львовщине пограничники остановили трех сирийцев, среди которых был несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, вчера, 12 апреля, в рамках специальной операции "Граница-2017", пограничники отдела "Рава-Русская" с помощью прибора ночного видения обнаружили мужчину и женщину, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу Украины с несовершеннолетним ребенком.

Выдвинувшись к указанному месту совершения правонарушения, пограничники остановили иностранцев в 800 метрах от государственного рубежа. Документов у задержанных не было, но, с их слов, выяснилось, что они являются гражданами Сирии и намереваются попасть в одну из стран Европейского Союза. В опасное путешествие иностранцы взяли с собой ребенка 2012 года рождения.

Сейчас 3 граждан Сирии пограничники доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств и составления административных документов.

Как сообщал УНН 12 апреля, с начала "безвиза" трех граждан Грузии не пустили в ЕС.

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