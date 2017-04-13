Трех сирийцев задержали на границе во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Трех граждан Сирии, среди которых был и маленький ребенок, задержали ночью на Львовщине при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"На Львовщине пограничники остановили трех сирийцев, среди которых был несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, вчера, 12 апреля, в рамках специальной операции "Граница-2017", пограничники отдела "Рава-Русская" с помощью прибора ночного видения обнаружили мужчину и женщину, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу Украины с несовершеннолетним ребенком.
Выдвинувшись к указанному месту совершения правонарушения, пограничники остановили иностранцев в 800 метрах от государственного рубежа. Документов у задержанных не было, но, с их слов, выяснилось, что они являются гражданами Сирии и намереваются попасть в одну из стран Европейского Союза. В опасное путешествие иностранцы взяли с собой ребенка 2012 года рождения.
Сейчас 3 граждан Сирии пограничники доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств и составления административных документов.
Как сообщал УНН 12 апреля, с начала "безвиза" трех граждан Грузии не пустили в ЕС.