Трьох поранених військових доправили до Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні до Дніпра військовим вертольотом доставили трьох поранених військовослужбовців. Про це у “Facebook” повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, пише УНН-Центр.
Як зазначається у повідомленні, військові лікарі 61-го ВМД і група посилення в лікарні швидкої допомоги м.Маріуполь їх прооперували.
Наразі двоє захисників направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова, один — у військовий госпіталь.
Обставини отримання поранень не відомі. Стан військових важкий.
Як повідомляв УНН, вчора ввечері бойовики масово застосовували міномети на ділянці фронту Павлопіль — Широкине та випустили близько 70 мін.