Трьох поранених військових доправили до Дніпра

Як зазначається у повідомленні, військові лікарі 61-го ВМД і група посилення в лікарні швидкої допомоги м.Маріуполь їх прооперували.

Наразі двоє захисників направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова, один — у військовий госпіталь.

Обставини отримання поранень не відомі. Стан військових важкий.

Як повідомляв УНН, вчора ввечері бойовики масово застосовували міномети на ділянці фронту Павлопіль — Широкине та випустили близько 70 мін.