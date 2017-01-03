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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трех раненых военных доставили в Днепр

Трех раненых военных доставили в Днепр

Киев • УНН

 • 11448 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня в Днепр военным вертолетом доставили трех раненых военнослужащих. Об этом в "Facebook" сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, пишет УНН-Центр.

Как отмечается в сообщении, военные врачи 61-го ГТД и группа усиления в больнице скорой помощи г.Мариуполь их прооперировали.

Сейчас двое защитников направлены в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова, один - в военный госпиталь.

Обстоятельства получения ранений не известны. Состояние военных тяжелое.

Как сообщал УНН, вчера вечером боевики массово применяли минометы на участке фронта Павлополь - Широкино и выпустили около 70 мин.

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