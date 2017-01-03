Трех раненых военных доставили в Днепр
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня в Днепр военным вертолетом доставили трех раненых военнослужащих. Об этом в "Facebook" сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, пишет УНН-Центр.
Как отмечается в сообщении, военные врачи 61-го ГТД и группа усиления в больнице скорой помощи г.Мариуполь их прооперировали.
Сейчас двое защитников направлены в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова, один - в военный госпиталь.
Обстоятельства получения ранений не известны. Состояние военных тяжелое.
Как сообщал УНН, вчера вечером боевики массово применяли минометы на участке фронта Павлополь - Широкино и выпустили около 70 мин.