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Трьох лікарів застрелили на пляжі Ріо-де-Жанейро у Бразилії

Трьох лікарів застрелили на пляжі Ріо-де-Жанейро у Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Озброєні нападники застрелили трьох лікарів та поранили ще одного на пляжі у бразильському місті Ріо-де-Жанейро, коли жертви перебували у пляжному ресторані. Про це повідомив місцевий телеканал Globo, передає УНН.

Деталі

Оскільки однією з жертв був брат члена федерального парламенту, висловлювалися припущення, що напад був політично вмотивованим вбивством.

Основний напрямок розслідування базується на припущенні, що нападники прийняли одну із жертв за сина лідера місцевого угрупування бойовиків.

На записі камери спостереження, видно, як нападники вийшли із чорної машини, підбігли до столу жертви та відкрили вогонь, а потім втекли. Інцидент тривав менше ніж 30 секунд.

Лікарі приїхали з бразильського Сан-Паулу на міжнародну конференцію з ортопедії, серед убитих був брат депутата Самії Бомфім. Одного лікаря було поранено та доставлено до лікарні, повідомила цивільна поліція штату Ріо-де-Жанейро , підрозділ якого намагається встановити винних у нападі та його мотиви.

Міністр юстиції Бразилії Флавіо Діно в четвер вранці оголосив, що доручає федеральній поліції приєднати до розслідування гіпотезу про те, що мотивом нападу були бути політичні дії парламенту.

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