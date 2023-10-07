Троих врачей застрелили на пляже Рио-де-Жанейро в Бразилии
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УН. Вооруженные нападавшие застрелили трех врачей и ранили еще одного на пляже в бразильском городе Рио-де-Жанейро, когда жертвы находились в пляжном ресторане. Об этом сообщил местный телеканал Globo, передает УНН.
Детали
Поскольку одной из жертв был брат члена федерального парламента, высказывались предположения, что нападение было политически мотивированным убийством.
Основное направление расследования основано на предположении, что нападавшие приняли одну из жертв за сына лидера местной группировки боевиков.
На записи камеры наблюдения, видно, как нападавшие вышли из черной машины, подбежали к столу жертвы и открыли огонь, а затем скрылись. Инцидент длился менее 30 секунд.
Врачи приехали из бразильского Сан-Паулу на международную конференцию по ортопедии, среди убитых был брат депутата Самии Бомфим. Один врач был ранен и доставлен в больницу, сообщила гражданская полиция штата Рио-де-Жанейро , подразделение которой пытается установить виновных в нападении и его мотивах.
Министр юстиции Бразилии Флавио Дино объявил в четверг утром, что поручает федеральной полиции присоединить к расследованию гипотезу о том, что мотивом нападения были политические действия парламента.
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