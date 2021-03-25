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Трьох фігурантів справи “ПВК Семенченка” відправили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 20896 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишніх бійців батальйону “Донбас” Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook екс-нардепа Єгора Соболєва, який вів трансляцію суду.

Деталі

Екс-нардеп зазначив, що СБУ і Офіс генпрокурора просили про арешт, але суддя Печерського суду Крістіна Константінова вибрала цілодобовий домашній арешт.

Колишніх добровольців підозрюють в створенні воєнізованого збройного формування на чолі з екс-нардепом Семеном Семенченком і “агентом НАБУ” Євгеном Шевченко.

На час слідства всі троє повинні цілодобово залишатися вдома.

“Ніяких доказів незаконності на суді не було наведено. Завтра ще буде суд про таке ж клопотанні СБУ і ГПУ заарештувати добровольця „Донбасу“ Євгенія Шевченко”, — написав Соболєв.

“Агент НАБУ” Євген Шевченко у Faсebook прокоментував рішення суду:

“Розгляд моєї справи перенесено на завтра на 14:00. Все буде добре”.

Нагадаємо, 24 березня, Служба безпеки України заявила, що викрила “ПВК”, яку організували екс-нардеп Семен Семенченко і “таємний агент НАБУ” Євген Шевченко.

Екс-нардепу Семену Семенченко оголосили підозру у справі про “ПВК”, яка нібито закуповувала зброю у Росії.

Євген Шевченко, відомий як “таємний агент НАБУ”, відкидає звинувачення Служби безпеки України про створення та організацію діяльності “приватної військової компанії”.

Українські Національні Новини

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