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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44190 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62348 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107716 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143450 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194918 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Трех фигурантов дела “ЧВК Семенченка” отправили под домашний арест

Трех фигурантов дела “ЧВК Семенченка” отправили под домашний арест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывших бойцов батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook экс-нардепа Егора Соболева, который вел трансляцию суда.

Детали

Экс-нардеп отметил, что СБУ и Офис генпрокурора просили об аресте, но судья Печерского суда Кристина Константинова выбрала круглосуточный домашний арест.

Бывших добровольцев подозревают в создании военизированного вооруженного формирования во главе с экс-нардепом Семеном Семенченко и “агентом НАБУ” Евгением Шевченко.

На время следствия все трое должны круглосуточно оставаться дома.

"Никаких доказательств незаконности на суде не было приведено. Завтра еще будет суд о таком же ходатайстве СБУ и ГПУ арестовать добровольца “Донбасса “Евгения Шевченко”, — написал Соболев.

“Агент НАБУ” Евгений Шевченко в Faсebook прокомментировал решение суда:

“Рассмотрение моего дела перенесено на завтра на 14:00. Все будет хорошо”.

Напомним, 24 марта, Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила “ЧВК”, которую организовали экс-нардеп Семен Семенченко и “тайный агент НАБУ” Евгений Шевченко.

Экс-нардепу Семену Семенченко объявили подозрение по делу о “ЧВК”, которая якобы закупала оружие в России.

Евгений Шевченко, известный как “тайный агент НАБУ”, отвергает обвинения Службы безопасности Украины о создании и организации деятельности “частной военной компании”.

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