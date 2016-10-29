Трьох членів спецпідрозділу ДФС поранено внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Трьох членів мобільної групи ДФС поранили внаслідок обстрілу бойовиків в районі населеного пункту Лопаскине на Луганщині, їх госпіталізовано, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Сьогодні в районі населеного пункту Лопаскине, що на Луганщині під обстріл російських найманців потрапила мобільна група Державної фіскальної служби, яка несла служба на цьому напрямку. Фантомівці відстежували канал переправлення вантажів через лінію розмежування по річці Сіверський Донець. Вогонь терористи відкрили з протилежного берега річки зі стрілецької зброї та СПГ. Під час обстрілу поранення зазнали 3 члена екіпажу групи", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що прикордонний наряд, який ніс службу на броньованому автомобілі неподалік від зазначеного району, отримавши інформацію, відразу вирушив на допомогу. Про цю ситуацію також невідкладно повідомили військовослужбовців Збройних сил України.
"Завдяки спільним скоординованим діям з військовими прикордонники під прикриттям броньованої машини врятували 2 поранених співробітників ДФС та надали першу медичну допомогу, ще одного пораненого евакували військовослужбовці ЗСУ. В даний час всі вони доправлені в шпиталь", - додали у ДПСУ.