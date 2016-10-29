Трех членов спецподразделения ГФС ранили в результате обстрела боевиков на Донбассе

"Сегодня в районе населенного пункта Лопаскино, что в Луганской области под обстрел российских наемников попала мобильная группа Государственной фискальной службы, которая несла службу на этом направлении. Фантомовцы отслеживали канал переправки грузов через линию разграничения по реке Северский Донец. Огонь террористы открыли с противоположного берега реки со стрелкового оружия и СПГ. Во время обстрела ранения получили 3 члена экипажа группы", - говорится в сообщении.

Указано, что пограничный наряд, который нес службу на бронированном автомобиле неподалеку от указанного района, получив информацию, сразу отправился на помощь. Об этой ситуации также безотлагательно сообщили военнослужащим Вооруженных сил Украины.

"Благодаря совместным скоординированным действиям с военными пограничники под прикрытием бронированной машины спасли 2 раненых сотрудников ГФС и оказали первую медицинскую помощь, еще одного раненого эвакуировали военнослужащие ВСУ. В настоящее время все они доставлены в госпиталь", - добавили в ГПСУ.