Трьох бойовиків "ДНР" затримали на Донеччині

ukru
20:29 • 28933 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 86156 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 120894 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 127267 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 222441 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166746 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187114 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172657 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164841 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349367 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
70 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167518 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81214 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 68695 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 49188 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 60519 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 222438 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349366 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367514 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284134 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357435 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 49188 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 68695 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81214 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167518 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170225 перегляди
Актуальне
Трьох бойовиків "ДНР" затримали на Донеччині

Трьох бойовиків "ДНР" затримали на Донеччині

Київ • УНН

 • 14449 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Поліцейські на Донеччині затримали трьох бойовиків. Один з них брав участь у бойових діях у промзоні Авдіївки. Про це проінформували відділі комунікації поліції Донецької області, повідомляє УНН.

Завданням учасника бандформування “Восток” було “тримати оборону” укріпрайону в так званій промисловій зоні, де проходила лінія фронту. Саме у цей час, січні 2015 року, терористи безперервно наносили артудари по житловим будинкам Авдіївки, щодня гинули люди, місто залишилося без світла, води та опалення.

45-річний мешканець Костянтинівського району приїхав в окупований Донецьк у листопаді 2014 року. На під’їзді до міста, під час перевірки на блокпості “ДНР” в Яснуватій, всіх чоловіків вивели з автобусу та запропонували вступити у свої лави. Костянтинівець був єдиним, хто погодився. В окупованому Донецьку новобранцю видали автомат та поставили охороняти базу “Востока”, ніс службу і на блокпості. За це обіцяли платити 2,5 тис. грн.

“Але все пішло не так, як розраховував найманець. Буквально відразу його у числі 15 чоловік перекинули на вогневий рубіж. По всій лінії фронту від донецького аеропорту до промзони в цей час тривали запеклі бої, кіборги героїчно відстоювали те, що залишилося від ДАП, терористи не припиняли наступ, кидаючи в бій живу силу, переважно з числа місцевих мешканців, одурманених пропагандою. „Гарматного м’яса“ не вистачало, тому на передову відправляли всіх. Пішли і костянтинівець, в якого були проблеми з легенями, і 60-річний донеччанин з позивним „Дід“. Гарнізон оселили у двоповерховому будинку на околиці”, — повідомили у поліції.

Через кілька днів впала диспетчерська вежа, і терористи посилили наступ на Авдіївку. Під час одного з боїв бойовика контузило, а після лікування у госпіталі він вирішив не повертатися до бандформування. Кілька місяців пожив в Донецьку, але зрозумів, що майбутнього тут немає. Чоловік повернувся у Костянтинівку, де влаштувався на місцеве підприємство, гадаючи, що про кримінальне минуле ніхто не дізнається. Однак в ході контррозвідувальної роботи співробітники Костянтинівського відділення поліції зібрали докази відносно його причетності до НЗФ, та він буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

Ще один колишній бойовик, який ховався під виглядом мирного мешканця, виявлений у селищі Новолуганському, де вже два тижні працює спецгрупа поліції. 24-річний мешканець Новолуганського долучився до лав бойовиків в червні 2014 року. Він “ніс службу” на блокпості, розташованого поблизу с. Луганське, тоді ще Артемівського району, де здійснював незаконний огляд автотранспорту та громадян. Новобранець забезпечував збройний захист блокпосту з автоматом Калашникова у руках.

“Але вже через два тижні бойовик став свідком того, як зброєю, яку він отримував на чергування, били прикладом по голові ні в чому не винних мирних громадян. Ось тоді він зрозумів, що помилився з вибором „професії“ і покинув терористів”, — повідомили у відділі комунікації.

Аналогічна біографія і в 27-річного мешканця Лиману, який у травні 2014 року чергував на блокпості на перехресті автодоріг Красний Лиман-Сіверськ-Ямпіль-Крива Лука.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Колишнім бойовикам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,034.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,885.72