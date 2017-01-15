Трьох бойовиків "ДНР" затримали на Донеччині

Завданням учасника бандформування “Восток” було “тримати оборону” укріпрайону в так званій промисловій зоні, де проходила лінія фронту. Саме у цей час, січні 2015 року, терористи безперервно наносили артудари по житловим будинкам Авдіївки, щодня гинули люди, місто залишилося без світла, води та опалення.

45-річний мешканець Костянтинівського району приїхав в окупований Донецьк у листопаді 2014 року. На під’їзді до міста, під час перевірки на блокпості “ДНР” в Яснуватій, всіх чоловіків вивели з автобусу та запропонували вступити у свої лави. Костянтинівець був єдиним, хто погодився. В окупованому Донецьку новобранцю видали автомат та поставили охороняти базу “Востока”, ніс службу і на блокпості. За це обіцяли платити 2,5 тис. грн.

“Але все пішло не так, як розраховував найманець. Буквально відразу його у числі 15 чоловік перекинули на вогневий рубіж. По всій лінії фронту від донецького аеропорту до промзони в цей час тривали запеклі бої, кіборги героїчно відстоювали те, що залишилося від ДАП, терористи не припиняли наступ, кидаючи в бій живу силу, переважно з числа місцевих мешканців, одурманених пропагандою. „Гарматного м’яса“ не вистачало, тому на передову відправляли всіх. Пішли і костянтинівець, в якого були проблеми з легенями, і 60-річний донеччанин з позивним „Дід“. Гарнізон оселили у двоповерховому будинку на околиці”, — повідомили у поліції.

Через кілька днів впала диспетчерська вежа, і терористи посилили наступ на Авдіївку. Під час одного з боїв бойовика контузило, а після лікування у госпіталі він вирішив не повертатися до бандформування. Кілька місяців пожив в Донецьку, але зрозумів, що майбутнього тут немає. Чоловік повернувся у Костянтинівку, де влаштувався на місцеве підприємство, гадаючи, що про кримінальне минуле ніхто не дізнається. Однак в ході контррозвідувальної роботи співробітники Костянтинівського відділення поліції зібрали докази відносно його причетності до НЗФ, та він буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

Ще один колишній бойовик, який ховався під виглядом мирного мешканця, виявлений у селищі Новолуганському, де вже два тижні працює спецгрупа поліції. 24-річний мешканець Новолуганського долучився до лав бойовиків в червні 2014 року. Він “ніс службу” на блокпості, розташованого поблизу с. Луганське, тоді ще Артемівського району, де здійснював незаконний огляд автотранспорту та громадян. Новобранець забезпечував збройний захист блокпосту з автоматом Калашникова у руках.

“Але вже через два тижні бойовик став свідком того, як зброєю, яку він отримував на чергування, били прикладом по голові ні в чому не винних мирних громадян. Ось тоді він зрозумів, що помилився з вибором „професії“ і покинув терористів”, — повідомили у відділі комунікації.

Аналогічна біографія і в 27-річного мешканця Лиману, який у травні 2014 року чергував на блокпості на перехресті автодоріг Красний Лиман-Сіверськ-Ямпіль-Крива Лука.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Колишнім бойовикам загрожує до 8 років позбавлення волі.