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Трех боевиков "ДНР" задержали в Донецкой области

Трех боевиков "ДНР" задержали в Донецкой области

Киев • УНН

 • 14449 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 15 января. УНН. Полицейские в Донецкой области задержали трех боевиков. Один из них участвовал в боевых действиях в промзоне Авдеевки. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщает УНН.

Задачей участника бандформирования "Восток" было "держать оборону" укрепрайона в так называемой промышленной зоне, где проходила линия фронта. Именно в это время, январе 2015 года, террористы непрерывно наносили артудары по жилым домам Авдеевки, ежедневно гибли люди, город остался без света, воды и отопления.

45-летний житель Константиновского района приехал в оккупированный Донецк в ноябре 2014 года. На подъезде к городу, во время проверки на блокпосту "ДНР" в Ясиноватой, всех мужчин вывели из автобуса и предложили вступить в свои ряды. Житель Константиновки был единственным, кто согласился. В оккупированном Донецке новобранцу выдали автомат и поставили охранять базу "Востока", нес службу и на блокпосту. За это обещали платить 2,5 тыс. грн.

"Но все пошло не так, как рассчитывал наемник. Буквально сразу его в числе 15 человек перебросили на огневой рубеж. По всей линии фронта от донецкого аэропорта до промзоны в это время шли ожесточенные бои, киборги героически отстаивали то, что осталось от ДАП, террористы не прекращали наступление, бросая в бой живую силу, преимущественно из числа местных жителей, одурманенных пропагандой. "Пушечного мяса" не хватало, поэтому на передовую отправляли всех. Пошли и константиновец, у которого были проблемы с легкими, и 60-летний дончанин с позывным "Дед". Гарнизон поселили в двухэтажном доме на окраине", - сообщили в полиции.

Через несколько дней упала диспетчерская башня, и террористы усилили наступление на Авдеевку. Во время одного из боев боевика контузило, а после лечения в госпитале он решил не возвращаться в бандформирования. Несколько месяцев пожил в Донецке, но понял, что будущего здесь нет. Мужчина вернулся в Константиновку, где устроился на местное предприятие, думая, что о криминальном прошлом никто не узнает. Однако в ходе контрразведывательной работы сотрудники Константиновского отделения полиции собрали доказательства относительно его причастности к НВФ, и он будет привлечен к уголовной ответственности.

Еще один бывший боевик, который прятался под видом мирного жителя, обнаружен в поселке Новолуганское, где уже две недели работает спецгруппа полиции. 24-летний житель Новолуганского присоединился к рядам боевиков в июне 2014 года. Он "нес службу" на блокпосту, расположенном возле с. Луганское, тогда еще Артемовского района, где осуществлял незаконный досмотр автотранспорта и граждан. Новобранец обеспечивал вооруженную защиту блокпоста с автоматом Калашникова в руках.

"Но уже через две недели боевик стал свидетелем того, как оружием, которое он получал на дежурство, били прикладом по голове ни в чем не повинных мирных граждан. Вот тогда он понял, что ошибся с выбором "профессии" и покинул террористов", - сообщили в отделе коммуникации.

Аналогичная биография и у 27-летнего жителя Лимана, который в мае 2014 г. дежурил на блокпосту на перекрестке автодорог Красный Лиман-Сиверск-Ямполь-Кривая Лука.

По всем фактам возбудили уголовные производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Бывшим боевикам грозит до 8 лет лишения свободы.

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