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Трьох бойовиків "ДНР" оголошено у міжнародний розшук

Трьох бойовиків "ДНР" оголошено у міжнародний розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, які брали активну участь у бойових діях та були причетні до обстрілів позицій українських військових і правоохоронців. Їх оголосили у міжнародний розшук. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, які брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. За даними слідства, троє фігурантів, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи “Кольчуга”, у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань. Встановлено, що бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через постійне перебування бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

“Фігурантів оголошено у міжнародний розшук. Наразі судом вирішується питання щодо здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування. Слідчо-розшукові дії відбувалися під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури”, вказано у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ накрила схему ватажків "ДНР" з постачання вугілля до України та ЄС через Росію.

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