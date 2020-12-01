Трьох бойовиків "ДНР" оголошено у міжнародний розшук

“Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, які брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. За даними слідства, троє фігурантів, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи “Кольчуга”, у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань. Встановлено, що бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через постійне перебування бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

“Фігурантів оголошено у міжнародний розшук. Наразі судом вирішується питання щодо здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування. Слідчо-розшукові дії відбувалися під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури”, вказано у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ накрила схему ватажків "ДНР" з постачання вугілля до України та ЄС через Росію.