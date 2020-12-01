Трое боевиков "ДНР" объявлены в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях и были причастны к обстрелам позиций украинских военных и правоохранителей. Их объявили в международный розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и операции Объединенных сил. По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014-2015 годах присоединились к рядам террористических группировок. Установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за постоянного пребывания боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
"Фигуранты объявлены в международный розыск. Сейчас судом решается вопрос об осуществлении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования. Следственно-розыскные действия происходили под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры", - указано в сообщении.
Напомним, СБУ накрыла схему главарей "ДНР" по поставкам угля в Украину и ЕС через Россию.