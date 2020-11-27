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СБУ накрила схему ватажків "ДНР" з постачання вугілля до України та ЄС через Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували поставки вугілля з "націоналізованих" “ДНР” шахт до України та країн ЄС, яке ввозилося з Росії за підробленими документами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України блокувала сприяння терористичній організації "ДНР“ через незаконні поставки вугілля в нашу державу та країни ЄС”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організував протиправний механізм власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній “Энергоимпекс”. За домовленістю з ватажками “ДНР”, його структури “допомагали” бойовикам із сортуванням та збагаченням кам’яного вугілля, видобутим на “націоналізованих” шахтах, вказали у СБУ.

“На продукцію організатори виготовляли підроблені документи про її походження. Потім вугілля через територію РФ "офіційно“ постачали і реалізовували в Україні та деяких країнах Європейського Союзу. Більша частина отриманих коштів йшла до псевдобюджету "республіки“ та на матеріальну підтримку незаконних збройних формувань”, — йдеться у повідомленні.

Для здійснення протиправної діяльності в нашій країні організатор зареєстрував у Києві так звану “дзеркальну” комерційну структуру з українською юрисдикцією.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Києві низку слідчих дій в офісі та за місцями проживання фігурантів справи. Вилучено документацію, печатки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які доводять здійснення оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору українського “офісу” та іншим фігурантам за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила та блокувала міжнародний канал постачання російських товарів військового призначення через територію України. 

Українські Національні Новини

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