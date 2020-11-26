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СБУ блокувала міжнародний канал збуту російських товарів військового призначення через Україну

СБУ блокувала міжнародний канал збуту російських товарів військового призначення через Україну

Київ • УНН

 • 13000 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Служба безпеки України виявила та блокувала міжнародний канал постачання російських товарів військового призначення через територію України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

“Контррозвідники СБ України блокували міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення та попередили їх можливе переправлення до країн санкційного списку Ради Безпеки ООН”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київський компаній, які планували незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.

“Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, — додається у повідомленні.

За результатом проведеної ідентифікації вилучених товарів, розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила схему незаконних поставок одного з провідних українських виробників кераміки у тимчасово окупований Крим.

Українські Національні Новини

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