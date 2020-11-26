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СБУ блокировала международный канал сбыта российских товаров военного назначения через Украину

СБУ блокировала международный канал сбыта российских товаров военного назначения через Украину

Киев  •  УНН

 • 12996 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала международный канал поставки российских товаров военного назначения через территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“Контрразведчики СБ Украины блокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предупредили их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевский компаний, планировавших незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

“Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указано ложные сведения. Также в отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта “Борисполь”, — добавляется в сообщении.

По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины выявила схему незаконных поставок одного из ведущих украинских производителей керамики во временно оккупированный Крым.

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