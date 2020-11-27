СБУ накрыла схему главарей "ДНР" по поставкам угля в Украину и ЕС через Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки угля с "национализированных" "ДНР" шахт в Украину и страны ЕС, которое ввозилось из России по поддельным документам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины блокировала содействие террористической организации "ДНР" в незаконных поставках угля в нашу страну и страны ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс". По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" боевикам с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах, указали в СБУ.
"На продукцию организаторы делали поддельные документы о ее происхождении. Затем уголь через территорию РФ "официально" поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза. Большая часть полученных средств шла к псевдобюджет "республики" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Для осуществления противоправной деятельности в нашей стране организатор зарегистрировал в Киеве так называемую "зеркальную" коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающие осуществление оборудки.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала международный канал поставки российских товаров военного назначения через территорию Украины.