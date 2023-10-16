Тризуб на щиті "Батьківщини-матері" можна буде побачити на власні очі з 19 жовтня - музей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. 19 жовтня територія меморіального комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні стане повністю доступною для відвідувачів. Про це повідомили на сторінці музею у Facebook, пише УНН.
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«Від цього дня ви можете вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. І звісно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби – Тризуб на щиті “Батьківщини-матері”», - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
21 липня у застосунку "Дія" завершилося опитування щодо долі герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. 85% українців проголосували за заміну на тризуб.
1 серпня було демонтовано символи радянського союзу, а саме серп та молот, та вже через 5 днів, 6 серпня, тризуб вже був встановлений на монументі "Батьківщина-мати".
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