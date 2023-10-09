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На Хмельниччині створили найбільший тризуб із дідухів та сухоцвіту — Національний Реєстр Рекордів

На Хмельниччині створили найбільший тризуб із дідухів та сухоцвіту — Національний Реєстр Рекордів

Київ • УНН

 • 669867 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На Хмельниччині у селі Зяньківці народний майстер створив найбільший тризуб із дідухів та сухоцвіту. Про новий рекорд повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у фейсбук, передає УНН.

Цитата

“У селі Зяньківці в Деражнянському районі на Хмельниччині ми зареєстрували дивовижної краси рекорд — найбільший тризуб із дідухів та сухоцвіту. Кожна травинка знайдена в лугах, правильно висушена і майстерно з’єднана в композиції — тисячолистник, звіробій, топірці, пижма, лаванда...”, — зазначила керівниця Національного Реєстру Рекордів України.

Деталі

Автор гігантського тризуба — Володимир Таранціца. Він колишній військовий, уродженець села Зяньківці, де, власне, й створив свій рекордний шедевр.

Аби створити найбільший тризуб із дідухів йому знадобилося три місяці. Трави він почав заготовляти ще з весни. Сухоцвіти з колосків пшениці, ячменю, вівса, льону та звіробою складав у дідухи. А потім формував із них малий герб України.

Рекордний тризуб вийшов заввишки 6,6 метра, завширшки 4,04 метра. В основі 102 дідухи.

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Автор найбільшого тризуба із дідухів присвятив цей рекорд українським захисникам, які нині боронять нашу землю на передовій. Володимир Таранціца хоче продати свій витвір на аукціоні, аби допомогти вдові загиблого бійця та пораненому солдату зі свого села.

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