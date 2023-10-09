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На Хмельнитчине создали самый большой трезубец из дидухов и сухоцвета — Национальный Реестр Рекордов

На Хмельнитчине создали самый большой трезубец из дидухов и сухоцвета — Национальный Реестр Рекордов

Киев • УНН

 • 669862 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Хмельницкой области в селе Зяньковцы народный мастер создал самый большой трезубец из дидухов и сухоцвета. О новом рекорде сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в фейсбук, передает УНН.

Цитата

“В селе Зяньковцы в Деражнянском районе Хмельницкой области мы зарегистрировали удивительной красоты рекорд — самый большой трезубец из дидухов и сухоцвета. Каждая травинка найдена в лугах, правильно высушена и искусно соединена в композиции — тысячелетник, зверобой, топорики, пижма, лаванда”, — отметила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины.

Детали

Автор гигантского трезубца — Владимир Таранцица. Он бывший военный, уроженец села Зяньковцы, где и создал свой рекордный шедевр.

Чтобы сделать самый большой трезубец из дидухов ему понадобилось три месяца. Травы он начал заготавливать еще с весны. Сухоцветы из колосков пшеницы, ячменя, овса, льна и зверобоя складывал в дидухи. А потом формировал из них малый герб Украины.

Рекордный трезубец достиг 6,6 метра в высоту и 4,04 метра в ширину. В основе 102 дидуха.

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Автор самого большого трезубца из дидухов посвятил этот рекорд украинским защитникам, которые сейчас отвоёвывают нашу землю на передовой. Владимир Таранцица хочет продать свое произведение на аукционе, чтобы помочь вдове погибшего бойца и раненому солдату из своего села.

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