Тризуб на щите "Родины-матери" можно будет воочию увидеть с 19 октября - музей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. 19 октября территория мемориального комплекса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне станет полностью доступной для посетителей. Об этом сообщили на странице музея в Facebook, пишет УНН.
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«С этого дня вы можете свободно пройти по скульптурной галерее, аллее мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И конечно же, воочию увидеть установленный знак княжеской эпохи – Тризуб на щите “Родины-матери”», - говорится в сообщении.
Напомним
21 июля в приложении "Дія" завершился опрос о судьбе герба СССР на щите Родины-матери. 85% украинцев проголосовали за замену на тризуб.
1 августа были демонтированы символы советского союза, а именно серп и молот, и уже через 5 дней, 6 августа, тризуб уже был установлен на монументе "Родина-мать".
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