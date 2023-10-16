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Тризуб на щите "Родины-матери" можно будет воочию увидеть с 19 октября - музей

Киев • УНН

 • 476563 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. 19 октября территория мемориального комплекса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне станет полностью доступной для посетителей. Об этом сообщили на странице музея в Facebook, пишет УНН.

Тризуб на щите "Родины-матери" можно будет воочию увидеть с 19 октября - музей

Цитата

«С этого дня вы можете свободно пройти по скульптурной галерее, аллее мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И конечно же, воочию увидеть установленный знак княжеской эпохи – Тризуб на щите “Родины-матери”», - говорится в сообщении.

Напомним

21 июля в приложении "Дія" завершился опрос о судьбе герба СССР на щите Родины-матери. 85% украинцев проголосовали за замену на тризуб.

1 августа были демонтированы символы советского союза, а именно серп и молот, и уже через 5 дней, 6 августа, тризуб уже был установлен на монументе "Родина-мать". 

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