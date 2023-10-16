Тризуб на щите "Родины-матери" можно будет воочию увидеть с 19 октября - музей

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«С этого дня вы можете свободно пройти по скульптурной галерее, аллее мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И конечно же, воочию увидеть установленный знак княжеской эпохи – Тризуб на щите “Родины-матери”», - говорится в сообщении.

Напомним

21 июля в приложении "Дія" завершился опрос о судьбе герба СССР на щите Родины-матери. 85% украинцев проголосовали за замену на тризуб.

1 августа были демонтированы символы советского союза, а именно серп и молот, и уже через 5 дней, 6 августа, тризуб уже был установлен на монументе "Родина-мать".

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