Тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я. Про це УНН пише з посиланням на зведення від Генштабу.
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На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку БпЛА.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. Українські захисники теж в боргу не залишаються.
Поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї.
"Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.
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