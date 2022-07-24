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Продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорье – Генштаб

Продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорье – Генштаб

Киев • УНН

 • 123273 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Значительными потерями и отступлением завершились для врага бестолковые попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигирье. Об этом УНН пишет со ссылкой на сводку от Генштаба.

Детали

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Чаривное, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках российские оккупанты еще и ведут воздушную разведку БПЛА.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Вражеские обстрелы зафиксированы у Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котляревого, Поляны, Таврического и Николаева. Украинские защитники тоже в долгу не остаются.

Вне пунктов базирования враг удерживает три носителя высокоточного оружия.

"Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли авиаудар возле Андреевки. После этого пытались продвинуться в направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил.

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