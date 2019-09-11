Тріпофобія та газові конфорки: новий iPhone з трьома камерами став мемом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Соцмережі вибухнули “фотожабами” нового iPhone, презентація якого відбулася 10 вересня, пише УНН.
Інтернет-користувачі активно обговорюють та жартують над дизайном нових "айфонів". За ніч з’явилося безліч мемів, в яких три камери в новому iPhone 11 Pro порівнюють з газовими конфорками та подейкують, що до 2077 року весь корпус «айфонів» буде вкритий камерами. Зокрема, деякі користувачі постять оголошення про продаж свого одягу, відверто зазначаючи, що збирають гроші на новий iPhone. Дехто ж жартує, що від такої кількості камер можна захворіти на косоокість та тріпофобію (страх перед скупченням отворів).
УНН пропонує переглянути підбірку найдотепніших жартів.