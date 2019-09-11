Трипофобия и газовые конфорки: новый iPhone с тремя камерами стал мемом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Соцсети взорвались "фотожабами" нового iPhone, презентация которого состоялась 10 сентября, пишет УНН.
Интернет-пользователи активно обсуждают и шутят над дизайном новых "айфонов". За ночь появилось множество мемов, в которых три камеры в новом iPhone 11 Pro сравнивают с газовыми конфорками и говорят, что к 2077 весь корпус "айфонов" будет покрыт камерами.
В частности, некоторые пользователи постят объявления о продаже своей одежды, откровенно отмечая, что собирают деньги на новый iPhone. Некоторые же шутит, что от такого количества камер можно заработать косоглазие и трипофобию (страх перед скоплением отверстий).
УНН предлагает пересмотреть подборку самых остроумных шуток.