Трипофобия и газовые конфорки: новый iPhone с тремя камерами стал мемом

Интернет-пользователи активно обсуждают и шутят над дизайном новых "айфонов". За ночь появилось множество мемов, в которых три камеры в новом iPhone 11 Pro сравнивают с газовыми конфорками и говорят, что к 2077 весь корпус "айфонов" будет покрыт камерами.

В частности, некоторые пользователи постят объявления о продаже своей одежды, откровенно отмечая, что собирают деньги на новый iPhone. Некоторые же шутит, что от такого количества камер можно заработать косоглазие и трипофобию (страх перед скоплением отверстий).

УНН предлагает пересмотреть подборку самых остроумных шуток.