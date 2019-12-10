Триочкові та слем-данк Михайлюка допомогли "Детройту" здобути десятий виграш в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк взяв участь у перемозі "Детройт Пістонс" над "Новим Орлеаном", повідомляє кореспондент УНН.
Наш співвітчизник вдало реалізував два дальні кидки, а також після перехоплення оформив слем-данк у швидкому відриві. За 20 хвилин гри він набрав 8 очок (1/1 двоочкових, 2/3 триочкових), зробив 1 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення.
Доля матчу вирішувалася на останніх секундах основного часу, коли при рівному рахунку захисник "Пістонс" Дерік Роуз влучив із середньої дистанції – 105:103.
Додамо, що з 19 виграшами в 24 поєдинках "Пістонс" ведуть боротьбу за плей-офф Східної конференції – 9 сходинка.