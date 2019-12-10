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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102037 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 66014 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101915 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114865 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145798 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147004 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140071 просмотра

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Трехочковые и слэм-данк Михайлюка помогли "Детройту" одержать десятый выигрыш в НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк принял участие в победе "Детройт Пистонс" над "Новым Орлеаном", сообщает корреспондент УНН.

Наш соотечественник удачно реализовал два дальних броска, а также после перехвата оформил слэм-данк в быстром отрыве. За 20 минут игры он набрал 8 очков (1/1 двухочковых, 2/3 трехочковых), сделал 1 подбор, 1 передачу, 2 перехвата.

Судьба матча решалась на последних секундах основного времени, когда при равном счете защитник "Пистонс" Дерик Роуз попал со средней дистанции - 105:103.

Добавим, что с 19 выигрышами в 24 поединках "Пистонс" ведут борьбу за плей-офф Восточной конференции - 9 ступень.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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