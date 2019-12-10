Трехочковые и слэм-данк Михайлюка помогли "Детройту" одержать десятый выигрыш в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк принял участие в победе "Детройт Пистонс" над "Новым Орлеаном", сообщает корреспондент УНН.
Наш соотечественник удачно реализовал два дальних броска, а также после перехвата оформил слэм-данк в быстром отрыве. За 20 минут игры он набрал 8 очков (1/1 двухочковых, 2/3 трехочковых), сделал 1 подбор, 1 передачу, 2 перехвата.
Судьба матча решалась на последних секундах основного времени, когда при равном счете защитник "Пистонс" Дерик Роуз попал со средней дистанции - 105:103.
Добавим, что с 19 выигрышами в 24 поединках "Пистонс" ведут борьбу за плей-офф Восточной конференции - 9 ступень.