Тринадцять представників запорізького "Металурга" інфіковані коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. За повідомленням сайту "Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України", 13 представників МФК "Металург" із Запоріжжя заразилися на коронавірус, передає УНН.
У повідомленні сказано, що із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів. Імена осіб не розголошується.
На даний час триває епідеміологічне розслідування, проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження, дезінфекційні заходи.
Відзначимо, після 21 зіграного поєдинку представник Запоріжжя займає передостаннє 15 місце в Першій лізі України.
Нагадаємо, що через підозру 7-х гравців "Металургу", був перенесений поєдинок Першої ліги проти "Руху" (22 тур).