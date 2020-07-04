Тринадцать представителей запорожского "Металлурга" инфицированны коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. По сообщению сайта "Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины", 13 представителей МФК "Металлург" из Запорожья заразились коронавирусом, передает УНН.
В сообщении сказано, что с 32-х обследованных в команде - 13 положительные на коронавирус. Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Имена лиц не разглашается.
В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия.
Отметим, после 21 сыгранного поединка представитель Запорожье занимает предпоследнее 15 место в Первой лиге Украины.
Напомним, что из-за подозрения 7-ми игроков "Металлурга", был перенесен поединок Первой лиги против "Руха" (22 тур).