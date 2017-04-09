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Тринадцять осіб постраждали в ДТП на Хмельниччині

Тринадцять осіб постраждали в ДТП на Хмельниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У суботу, 8 квітня, до чергової частини Шепетівського ВП ГУНП у Хмельницькій області з лінії “102”, надійшло анонімне повідомлення про те, що на автодорозі Р-49 сполученням “Васьковичі-Шепетівка”, поблизу с.Кліментовичі, Шепетівського району Хмельницької області сталася ДТП з потерпілими за участю позашляховика та мікроавтобуса червоного кольору. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП області.

Встановлено, що 8 квітня на автодорозі Р-49 сполученням “Васьковичі-Шепетівка”, поблизу с.Кліментовичі Шепетівського району Хмельницької області водій автомобіля Nissan Patrol 1973 р.н., жителька м.Київ, не впоралася з керуванням, внаслідок чого виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з маршрутним автобусом Mercedes-Benz сполученням “Шепетівка-Михайлючка” під керуванням жителя м.Шепетівка 1964 року народження.

“В результаті ДТП постраждали водії транспортних засобів та пасажири автобуса, а саме: громадянин 1964 р.н., українець, громадянин України, житель Шепетівського району, Хмельницької області; громадянка 1973 р.н., жителька м. Шепетівка; громадянка 1972 р.н., Шепетівського району, Хмельницької області; громадянка 1974 р.н., жителька м.Славута”, — йдеться у повідомленні.

Всього в результаті ДТП постраждали 13 осіб, деяких після медогляду відпустили додому. Водій Nissan наразі перебуває в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, 8 квітня на автодорозі Полтава-Диканька поблизу села Кротенки сталася ДТП, внаслідок якої травмовано семеро людей.

Українські Національні Новини

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