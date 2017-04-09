Тринадцать человек пострадали в ДТП в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В субботу, 8 апреля, в дежурную часть Шепетовского ОП ГУНП в Хмельницкой области с линии "102" поступило анонимное сообщение о том, что на автодороге Р-49 сообщением "Васьковичи-Шепетовка", вблизи с.Климентовичи, Шепетовского района Хмельницкой области произошла ДТП с пострадавшими при участии внедорожника и микроавтобуса красного цвета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП области.
Установлено, что 8 апреля на автодороге Р-49 сообщением “Васьковичи-Шепетовка”, вблизи с.Климентовичи Шепетовского района Хмельницкой области водитель автомобиля Nissan Patrol 1973 г.р., жительница г.Киев, не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с маршрутным автобусом Mercedes-Benz сообщением “Шепетовка-Михайлючка” под управлением жителя г.Шепетовка 1964 года рождения.
“В результате ДТП пострадали водители транспортных средств и пассажиры автобуса, а именно: гражданин 1964 г.р., украинец, гражданин Украины, житель Шепетовского района Хмельницкой области; гражданка 1973 г.р., жительница г.Шепетовка; гражданка 1972 г.р., Шепетовского района Хмельницкой области; гражданка 1974 г.р., жительница г.Славута”, — говорится в сообщении.
Всего в результате ДТП пострадали 13 человек, некоторых после медосмотра отпустили домой. Водитель Nissan сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, 8 апреля на автодороге Полтава-Диканька близ села Кротенки произошла ДТП, в результате которого травмированы семь человек.