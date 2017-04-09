Тринадцать человек пострадали в ДТП в Хмельницкой области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76689 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110979 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169179 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124366 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121587 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115114 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106040 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159798 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тринадцать человек пострадали в ДТП в Хмельницкой области

Тринадцать человек пострадали в ДТП в Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 21619 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В субботу, 8 апреля, в дежурную часть Шепетовского ОП ГУНП в Хмельницкой области с линии "102" поступило анонимное сообщение о том, что на автодороге Р-49 сообщением "Васьковичи-Шепетовка", вблизи с.Климентовичи, Шепетовского района Хмельницкой области произошла ДТП с пострадавшими при участии внедорожника и микроавтобуса красного цвета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП области.

Установлено, что 8 апреля на автодороге Р-49 сообщением “Васьковичи-Шепетовка”, вблизи с.Климентовичи Шепетовского района Хмельницкой области водитель автомобиля Nissan Patrol 1973 г.р., жительница г.Киев, не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с маршрутным автобусом Mercedes-Benz сообщением “Шепетовка-Михайлючка” под управлением жителя г.Шепетовка 1964 года рождения.

“В результате ДТП пострадали водители транспортных средств и пассажиры автобуса, а именно: гражданин 1964 г.р., украинец, гражданин Украины, житель Шепетовского района Хмельницкой области; гражданка 1973 г.р., жительница г.Шепетовка; гражданка 1972 г.р., Шепетовского района Хмельницкой области; гражданка 1974 г.р., жительница г.Славута”, — говорится в сообщении.

Всего в результате ДТП пострадали 13 человек, некоторых после медосмотра отпустили домой. Водитель Nissan сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, 8 апреля на автодороге Полтава-Диканька близ села Кротенки произошла ДТП, в результате которого травмированы семь человек.

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