Тридцять очок Каррі допомогли Голден Стейт обіграти Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації продовжився п'ятьма поєдинками в одному з яких чинний чемпіон "Голден Стейт Ворріорс" в гостях змагався із "Маямі Хіт", передає кореспондент УНН.
Стартовий спурт 10:2 дозволив господарям захопити лідируючу позицію, проте далі "воїни" підтягнулися у рахунку, а в другій 12-хвилинці вже мали невелику перевагу.
Чергове дальнє потрапляння у виконанні плеймейкера Стефена Каррі вивело "ГСВ" вперед на 9 пунктів – 69:60. В найближчі кілька хвилин Каррі продовжив домінувати на паркеті, що дозволило гостям піти в значний відрив – 63:80. Надалі різниця у рахунку тільки зростала, як наслідок впевнений виграш чинних чемпіонів – 95:123.
У переможців 30 пунктів набрав Каррі, реалізувавши 11 із 16 кидків з гри, 24 бали додав Кевін Дюрент і 19 в активі Томпсона. У складі господарів 20 очок у словенця Горана Драгіча.
Зауважимо, що команда із "Золотого штату" має 18 звитяг в 24 баталіях сезону та займає 2-й щабель у Західній конференції. "Маямі" 12 раз програли із 23 ігор – 10 сходинка Сходу.