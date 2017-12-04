Тридцать очков Карри помогли Голден Стэйт обыграть Майами

Стартовый спурт 10: 2 позволил хозяевам захватить лидирующую позицию, однако дальше "воины" подтянулись в счете, а во второй 12-минутке уже имели небольшое преимущество.

Очередное дальний попадание в исполнении плеймейкера Стефена Карри вывело "ГСВ" вперед на 9 пунктов - 69:60. В ближайшие несколько минут Карри продолжил доминировать на паркете, что позволило гостям уйти в значительный отрыв - 63:80. В дальнейшем разница в счете только росла, как следствие уверен выигрыш действующих чемпионов - 95 123.

У победителей 30 пунктов набрал Карри, реализовав 11 из 16 бросков с игры, 24 балла добавил Кевин Дюрэнт и 19 в активе Томпсона. В составе хозяев 20 очков в словенца Горана Драгича.

Заметим, что команда из "Золотого штата" имеет 18 побед в 24 баталиях сезона и занимает 2-й ступень в Западной конференции. "Майами" 12 раз проиграли с 23 игр - 10 ступенька Востока.