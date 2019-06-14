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Три українські клуби подали заявку на участь в баскетбольних єврокубках

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Три українських клуби виявилися в числі претендентів на участь в єврокубках в сезоні 2019/2020. Про це стало відомо під час засідання Виконавчого комітету ФБУ, передає УНН.

Три українські клуби подали заявку на участь в баскетбольних єврокубках

Фіналіст Суперліги Парі-Матч столичний Київ-Баскет зробив заявку на участь у Лізі чемпіонів FIBA. При цьому чемпіон України южненський Хімік від участі в єврокубках відмовився.

Подали заявку на участь у Кубку Європи FIBA володар Кубку країни "Дніпро", а також чемпіон Вищої ліги та новачок Суперліги Парі-Матч "Прометей".

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Примітно, що ситуація з "Прометеєм" розглядатиметься "FIBA" окремо: за правилами на участь у єврокубках не може претендувати клуб, який не провів минулий сезон в першому дивізіоні національної першості. Але у разі нестачі учасників, "Прометей" може отримати можливість зіграти на євроарені. Члени Виконкому ФБУ цю ініціативу клубу з Кам’янського підтримали.

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