Три украинских клуба подали заявку на участие в баскетбольных еврокубках

Финалист Суперлиги Пари-Матч столичный Киев-Баскет сделал заявку на участие в Лиге чемпионов FIBA. При этом чемпион Украины южненский Химик от участия в еврокубках отказался.

Подали заявку на участие в Кубке Европы FIBA обладатель Кубка страны "Днепр", а также чемпион Высшей лиги и новичок Суперлиги Пари-Матч "Прометей".

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Примечательно, что ситуация с "Прометеем" будет рассматриваться "FIBA" отдельно: по правилам на участие в еврокубках не может претендовать клуб, не провел прошлый сезон в первом дивизионе национального первенства. Но в случае недостатка участников, "Прометей" может получить возможность сыграть в еврокубках. Члены исполкома ФБУ эту инициативу клуба из Каменского поддержали.