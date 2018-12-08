Три сотні людей евакуювали із аеропорту "Львів"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Львові близько 13.40 анонім повідомив про замінування аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького. Про це повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“Повідомлення про замінування в поліцію надійшло від охорони аеропорту. На місці працювали всі відповідні служби. Було евакуйовано триста людей", - повідомили у поліції.
Правоохоронці перевірили аеропорт, вибухівки не знайшли.
"За цим фахтом вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, — повідомили у прес- службі Нацполіції.
Нагадаємо, у Львові через загрозу вибуху із залізничного вокзалу евакуювали 800 людей.