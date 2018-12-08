Три сотни человек эвакуированы из аэропорта "Львов"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во Львове около 13.40 аноним сообщил о заминировании аэропорта “Львов” им. Даниила Галицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Сообщение о заминировании в полицию поступило от охраны аэропорта. На месте работали все соответствующие службы. Было эвакуировано триста человек", - сообщили в полиции.
Правоохранители проверили аэропорт, взрывчатки не нашли.
"По этому фахту решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Напомним, во Львове из-за угрозы взрыва с железнодорожного вокзала эвакуировали 800 человек.