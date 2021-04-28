Три школярки побили другокласника ногами у пах: дитину госпіталізували з травмами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Павлограді Дніпропетровської області учень другого класу потрапив до лікарні з травмами статевих органів після того, як його побили школярки. Про це журналісту УНН підтвердила поліція Дніпропетровської області.

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“Інцидент трапився 20 квітня. Наразі триває перевірка. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, - зазначили в поліції.

Деталі

Деталі щодо інциденту у школі оприлюднила у соціальних мережах мама постраждалого школяра Тетяна Стеценко.

За її словами, на перерві між її сином та трьома ученицями стався конфлікт у чоловічому туалеті. Під час інциденту, школярки по черзі ногами вдарили другокласника в пах. Як зазначила жінка, хлопчик відчув біль, але посоромився назвати вчительці, яка була на підміні, місце, яке болить, тому вказав на біль у животі.

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"До медсестри сина не водили, забирав зі школи тато. Вчитель нічого йому не розповів. Увечері, коли пішли купатися і готуватися до сну, я побачила, що у нас проблема. Викликали швидку допомогу. Фельдшер швидкої, оглянувши дитину, сказав швидко їхати в травмпункт 4 міської лікарні, вказавши попередній діагноз - розрив печеристого тіла", - розповідає жінка.

Після цього, діагноз підтвердився в обласній дитячій лікарні в Дніпрі. Вона зазначила що зараз у школяра є 2 гематоми на статевому органі, а в мошонці вільна рідина від удару. Наразі дитина отримує лікування, зазначила мама хлопчика.

За словами Тетяни, після інциденту, у школі провели педраду за участю вчителів, дітей та батьків.

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“Дві дівчинки не визнали, що били другокласника і їхні батьки задоволеними пішли додому, а всю відповідальність переклали на третю дівчинку з неповної та неблагонадійної родини, мама якої на педраду не прийшла”, - наголосила жінка.

Контекст

4 квітня у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг. Перед смертю вона залишила записку, в якій назвала всіх причетних до своеї загибелі. Записку оприлюднили 22 квітня.

23 квітня у слідчому ізоляторі Херсона 62-річний житель села Щасливе на Херсонщині, який був головним підозрюваним у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової вчинив самогубство.

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