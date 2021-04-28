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Три школьницы избили второклассника ногами в пах: ребенок госпитализирован с травмами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Павлограде Днепропетровской области ученик второго класса попал в больницу с травмами половых органов после того, как его избили школьницы. Об этом журналисту УНН подтвердила полиция Днепропетровской области.

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"Инцидент произошел 20 апреля. Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в полиции.

Детали

Детали относительно инцидента в школе обнародовала в социальных сетях мама пострадавшего школьника Татьяна Стеценко.

По ее словам, на перемене между ее сыном и тремя ученицами произошел конфликт в мужском туалете. Во время инцидента, школьницы поочередно ногами ударили второклассника в пах. Как отметила женщина, мальчик почувствовал боль, но постеснялся назвать учительнице, которая была на подмене, место, которое болит, поэтому указал на боль в животе.

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"К медсестре сына не водили, забирал из школы папа. Учитель ничего ему не рассказал. Вечером, когда пошли купаться и готовиться ко сну, я увидела, что у нас проблема. Вызвали скорую помощь. Фельдшер скорой, осмотрев ребенка, сказал быстро ехать в травмпункт 4 городской больницы, указав предварительный диагноз - разрыв пещеристого тела", - рассказывает женщина.

После этого, диагноз подтвердился в областной детской больнице в Днепре. Она отметила что сейчас у школьника есть 2 гематомы на половом органе, а в мошонке свободная жидкость от удара. Сейчас ребенок получает лечение, отметила мама мальчика.

По словам Татьяны, после инцидента, в школе провели педсовет с участием учителей, детей и родителей.

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"Две девочки не признали, что били второклассника и их родители довольные пошли домой, а всю ответственность переложили на третью девочку с неполной и неблагополучных семей, мама которой на педсовет не пришла", - отметила женщина.

Контекст

4 апреля в Запорожье школьница свела счеты с жизнью из-за буллинга. Перед смертью она оставила записку, в которой назвала всех причастных к своей гибели. Записку обнародовали 22 апреля.

23 апреля в следственном изоляторе Херсона 62-летний житель села Счастливое Херсонской, который был главным подозреваемым в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой, совершил самоубийство.

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