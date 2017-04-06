Три сестри на Миколаївщині організували родинний наркобізнез

“Встановлено, що жінки виготовляли та збували опій протягом кількох місяців. Матір зловмисниць наразі відбуває покарання за скоєння аналогічних злочинів у місцях позбавлення волі, а її старша дочка, вирішивши не припиняти „родинний бізнес“, продовжила його, залучивши до злочинної діяльності своїх сестер. Жінка, вже маючи „досвід“ у таких справах, адже раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів, взяла на себе обов’язки з пошуку покупців, контролю за процесом збуту та розподілом отриманих коштів. Сестри ж допомагали їй у виготовленні наркоречовини та її реалізації”, — йдеться у повідомленні.



У зловмисниць були постійні “клієнти”, яким вони щодня постачали наркотики. За цінами “чорного ринку” вартість 10 мл опію становить близько 1500 грн, а за день наркоторговки “обслуговували” більше 20 наркозалежних, і це було їхнім єдиним джерелом прибутку.

Отримавши дозвіл суду, правоохоронці провели обшук за місцем мешкання родичок в Інгульському районі м.Миколаєва, під час якого виявили виготовлений на продаж опій, прекурсори, медичні шприци, грошові кошти та інші докази злочинної діяльності групи. Вилучене направлено на дослідження.

Розслідується кримінальне провадження, розпочате Слідчим Управлінням ГУНП в Миколаївській області за ознаками ч.2 ст.307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Зловмисниці затримані у порядку ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру та обирається міра запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці березня на Донеччині екс-поліцейського за розповсюдження наркотиків засуджено до шести років позбавлення волі.