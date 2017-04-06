Три сестры в Николаевской области организовали семейный наркобизнез

"Установлено, что женщины изготавливали и сбывали опий в течение нескольких месяцев. Мать злоумышленниц в настоящее время отбывает наказание за совершение аналогичных преступлений в местах лишения свободы, а ее старшая дочь, решив не прекращать "семейный бизнес", продолжила его, привлекая к преступной деятельности своих сестер. Женщина, уже имеющая "опыт" в таких делах, ведь ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, взяла на себя обязанности по поиску покупателей, контроля за процессом сбыта и распределением полученных средств. Сестры же помогали ей в изготовлении нарковещества и реализации", - говорится в сообщении.



В злоумышленниц были постоянные "клиенты", которым они ежедневно поставляли наркотики. По ценам "черного рынка" стоимость 10 мл опия составляет около 1500 грн, а за день наркоторговки "обслуживали" более 20 наркозависимых, и это было их единственным источником дохода.

Получив разрешение суда, правоохранители провели обыск по месту жительства родственниц в Ингульскому районе Николаева, во время которого обнаружили изготовленнный на продажу опий, прекурсоры, медицинские шприцы, денежные средства и другие доказательства преступной деятельности группы. Изъятое направлено на исследование.

Расследуется уголовное производство, начатое Следственным Управлением ГУНП в Николаевской области по признакам ч.2 ст.307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), что наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Злоумышленницы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении и избирается мера пресечения.

Напомним, в конце марта в Донецкой области экс-полицейского за распространение наркотиков приговорен к шести годам лишения свободы.