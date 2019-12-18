Три роки тому почались бої під Світлодарськом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк згадав українських воїнів, які три роки тому загинули у боях під Світлодарськом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Три роки тому почались бої під Світлодарськом. Тривали чотири дні — з 18 по 22 грудня. Їхня ціна — надзвичайно висока: 9 життів українських Воїнів. Згадую їх поіменно: Сергій Рубанчиков, Дмитро Клименко, Андрій Байбуз, Роман Радівілов, Андрій Широков, Микита Яровий, Сергій Степаненко, Володимир Андрешків, Василь Панасенко (усі — з 54 окремої механізованої бригади)", - зазначив він.
Загороднюк зазначив, що співчуває родинам та наголосив, що робитиме все, щоб таких трагедій більше не було.
"Це герої, які полягли за незалежність України і наше безпечне майбутнє. Співчуваю родинам. Робитиму все, щоби таких трагедій більше не було", - додав він.
Нагадаємо, Загороднюк розповів подробиці реформи харчування в армії.