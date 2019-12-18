"Три года назад начались бои под Светлодарском. Продолжались четыре дня - с 18 по 22 декабря. Их цена - очень высокая 9 жизней украинских Воинов. Вспоминаю их поименно: Сергей Рубанчиков, Дмитрий Клименко, Андрей Байбуз, Роман Радивилов, Андрей Широков, Никита Яровый, Сергей Степаненко, Владимир Андрешкив, Василий Панасенко (все - с 54 отдельной механизированной бригады)", - отметил он.

Загороднюк отметил, что сочувствует семьям и отметил, что сделает все, чтобы таких трагедий больше не было.

"Это герои, которые погибли за независимость Украины и наше безопасное будущее. Сочувствую семьям. Буду делать все, чтобы таких трагедий больше не было", - добавил он.

Напомним, Загороднюк рассказал подробности реформы питания в армии.