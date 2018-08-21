Три роки переховувався: в Одесі затримали втікача з колонії
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 серпня. УНН. Одеські правоохоронці затримали зловмисника, який втік з місць позбавлення волі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
Після відбування половини строку покарання засуджений до шести років ув’язнення чоловік втік з колонії та три роки переховувався від правоохоронців. За фактом втечі з місця позбавлення волі Малиновським ВП було розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України. В теперішній час справу передано до суду.
"Під час затримання у розшукуваного виявлено вогнепальну зброю – пістолет Zoraki. Ще один аналогічний пістолет був знайдений в ході обшуку помешкання, де переховувався чоловік. Вилучене направлено на експертизу", - йдеться у повідомленні.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
За сукупністю злочинів, а також з урахуванням невідбутого покарання зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Житомирі поліція затримала чоловіка, який втік напередодні з виправної установи.