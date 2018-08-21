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Три года скрывался: в Одессе задержали беглеца из колонии

Киев • УНН

 • 10917 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 августа. УНН. Одесские правоохранители задержали злоумышленника, который сбежал из мест лишения свободы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Три года скрывался: в Одессе задержали беглеца из колонии

После отбывания половины срока наказания приговоренный к шести годам заключения человек сбежал из колонии и три года скрывался от правоохранителей. По факту побега из места лишения свободы Малиновским ОП было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время дело передано в суд.

"Во время задержания у разыскиваемого обнаружено огнестрельное оружие - пистолет Zoraki. Еще один аналогичный пистолет был найден в ходе обыска квартиры, где скрывался человек. Изъятое направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По совокупности преступлений, а также с учетом неотбытого наказания злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Житомире полиция задержала мужчину, который бежал накануне из исправительного учреждения.

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