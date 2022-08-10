Воювали на боці рф: троє бойовиків "днр" отримали по 15 років в'язниці

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"На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків терористичної організації "днр" і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Усі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого "4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку днр". Вони потрапили у полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини (Сумська область)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 24 лютого 2022 року, не маючи військових професій, зрадники добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї. На початку березня під керівництвом військовослужбовців зс рф вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території білгородської області. Після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку.

Як зазначили, російські окупанти залучали зрадників до: облаштування, укріплення бойових позицій та блокпостів на тимчасово окупованих територіях; здійснення контрольно-пропускних, охоронних функцій на блокпостах і позиціях ворога.

Доказова база, яку зібрала СБУ, дала змогу засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження проводили за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 260 (створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Доповнення

Служба безпеки України встановила особи всіх зрадників, які вступили до лав окупаційного "мвд рф" на Запоріжжі.