Воевали на стороне рф: трое боевиков "днр" получили по 15 лет тюрьмы

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"На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, суд признал виновными в государственной измене еще трех боевиков террористической организации "днр" и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Все они входили в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "4 отдельного мотострелкового" батальона 119 полка днр". Они попали в плен в конце марта, во время освобождения Сиверщины (Сумская область)", – говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 24 февраля 2022 года, не имея военных профессий, предатели добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему. В начале марта под руководством военнослужащих вс рф они прошли краткосрочное военное обучение на территории белгородской области. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

Как отметили, российские оккупанты привлекали предателей к: обустройству, укреплению боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях; осуществлению контрольно-пропускных, охранных функций на блокпостах и ​​позициях врага.

Доказательная база, которую собрала СБУ, позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство проводили по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Дополнение

Служба безопасности Украины установила лица всех предателей, которые вступили в ряды оккупационного "мвд рф" в Запорожье.