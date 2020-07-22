Три області стали лідерами за забезпеченістю медиків засобами захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Хмельницька, Кіровоградська та Черкаська області лідирують за рівнем забезпеченості медиків засобами захисту та медобладнанням. Про це повідомляє аналітичний ресурс Youcontrol, передає УНН.
Зокрема, ці регіони у достатній кількості забезпечені рукавичками, респіраторами, антисептиками та масками. І щонайменше вони забезпечені усім на 10 днів вперед.
І хоча Хмельницька область найкраще забезпечена засобами індивідуального захисту, натомість у Кіровоградській та Черкаській області більше апаратів ШВЛ – 48 та 41 одиниць проти 29.
Раніше УНН повідомляв, що збільшити кількість апаратів ШВЛ у лікарнях Черкащини допомогли благодійники. Так, з червня кількість апаратів штучної вентиляції легень в області збільшилась з 32 до 41, з них одразу 6 одиниць передали представники агрохолдингу МХП та Благодійна організація “Благодійний фонд “МХП-Громаді” Юрія Косюка. Вартість кожного апарату — понад 700 тис. грн.
Загальна сума допомоги МХП країні на подолання коронавірусу склала 84 млн грн.