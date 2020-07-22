Три области стали лидерами по обеспеченности медиков средствами защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Хмельницкая, Кировоградская и Черкасская области лидируют по уровню обеспеченности медиков средствами защиты и медоборудованием. Об этом сообщает аналитический ресурс Youcontrol, передает УНН.
В частности, эти регионы в достаточном количестве обеспечены перчатками, респираторами, антисептиками и масками. И как минимум они обеспечены всем на 10 дней вперед.
И хотя Хмельницкая область лучше обеспечена средствами индивидуальной защиты, но в Кировоградской и Черкасской области больше аппаратов ИВЛ - 48 и 41 единиц против 29.
Ранее УНН сообщал, что увеличить количество аппаратов ИВЛ в больницах Черкасской области помогли благотворители. Так, с июня количество аппаратов искусственной вентиляции легких в области увеличилась с 32 до 41, из них сразу 6 единиц передали представители агрохолдинга МХП и Благотворительная организация "Благотворительный фонд "МХП-Громаді" Юрия Косюка. Стоимость каждого аппарата - более 700 тыс. грн.
Общая сумма помощи МХП стране на преодоление коронавируса составила 84 млн грн.