Три місяці поза футболом: стала відома важкість травми легіонера "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Футболіст середньої ланки поля київського "Динамо" Міккель Дуелунд зазнав важкого пошкодження в матчі з чеським "Яблунцем", інформує УНН з посиланням на Instagram гравця.
За 15 хвилин до кінця основного часу поєдинку Ліги Європи датчанин отримав травму ноги і не зумів самостійно покинути поле.
Як стало відомо, футболіст зазнав перелому щиколотки.
"Хочу подякувати всім, хто мені написав. Я справді відчуваю любов з Києва, а також з дому. Моя кісточка зламана. Очікується, що на відновлення піде 2-3 місяці – це хороші новини для мене. Я повернуся сильнішим", - йдеться у записі Дуелунда.
Відзначимо, що 21-річний футболіст провів за "Динамо" 6 матчів в УПЛ (1 гол, 1 асист) і три зустрічі в Лізі Європи.
Нагадаємо, "Динамо" зазнало поразки наприкінці групового етапу Ліги Європи.